Eurobarometer: военную помощь ЕС для Украины не приемлют 60% словаков

Оказание Евросоюзом военной помощи Украине не приемлют 60% граждан Словакии. Об этом пишет информационное агентство ТАСР, ссылаясь на итоги опроса населения, проведенного осенью в странах сообщества социологической службой Eurobarometer.
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