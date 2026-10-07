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Царьград

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Курганский суд заключил виновного в убийстве на 11,5 лет в колонии

Курганский суд заключил виновного в убийстве на 11,5 лет в колонии

В Кургане 30-летний мужчина приговорен к 11,5 годам колонии за убийство. Инцидент произошел 22 марта 2026 года на улице Космонавтов.

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