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Татар-информ

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В Казани из-за полумарафона изменятся схемы движения автобусов и троллейбусов

В Казани из-за полумарафона изменятся схемы движения автобусов и троллейбусов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В столице Татарстана завтра, 11 октября, из-за проведения Казанского национального полумарафона 14 автобусных и один троллейбусный маршруты будут использовать измененные схемы движения.

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