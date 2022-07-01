В России появились «челноки за лекарствами»: таблетки возят из Турции

Среди соотечественников стремительно набирает популярность новый вид челночества — за медикаментами. Куда и за чем именно потянулись новые челноки, уже прозванные в народе «пилюльными», мы выяснили с помощью тех, кто знает о них не понаслышке.
Среди соотечественников стремительно набирает популярность новый вид челночества — за медикаментами. Куда и за чем именно потянулись новые челноки, уже прозванные в народе «пилюльными», мы выяснили с помощью тех, кто знает о них не понаслышке.
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