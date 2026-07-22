В Умани полиция и военкомат задержали священника канонической Церкви и держат его без связи с родными

21 июля 2026 года на дороге в Умань сотрудники полиции и представители территориального центра комплектования остановили автомобиль, в котором находился 52-летний клирик Уманской епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП) иерей Николай Евтушенко.