В Умани полиция и военкомат задержали священника канонической Церкви и держат его без связи с родными

21 июля 2026 года на дороге в Умань сотрудники полиции и представители территориального центра комплектования остановили автомобиль, в котором находился 52-летний клирик Уманской епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП) иерей Николай Евтушенко.
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