Кейт Миддлтон впервые после болезни появилась на публике

Lora Некрасова

Судя по представленным снимкам, это НЕ Кейт, а хорошо подготовленный двойник. Отсюда и заявление, что в дальнейшем принцесса откажется от своей королевской роли. Дети долго не смогут притворяться, что это их мама. А так королевский двор продемонстрировал всем якобы живую принцессу, чтобы отмести все подозрения.