Принцесса Уэльская посетила парад в честь дня рождения короля.фото: twitter.com/RoyalFamily--> Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии по случаю дня рождения короля Карла III, впервые выйдя на публику с того момента, как стало известно о её заболевании.
Кейт Миддлтон впервые после болезни появилась на публике
Комментарии
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Lora Некрасова
Судя по представленным снимкам, это НЕ Кейт, а хорошо подготовленный двойник. Отсюда и заявление, что в дальнейшем принцесса откажется от своей королевской роли. Дети долго не смогут притворяться, что это их мама. А так королевский двор продемонстрировал всем якобы живую принцессу, чтобы отмести все подозрения.
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