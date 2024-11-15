Бездельники и дармоеды! Всё в разрухе и развале, а эти "свободные граждане" вместо работ по восстановлению митингуют и организуют протесты, одновременно разворовывая российскую помощь!

SI

Sergey Ivanov

«К чему могут привести массовые протесты в Абхазии?» - к тому, что Россия, щедрая душа, увеличит финансирование этого сброда. Плевать на то, что в самой России 20 000 000 нищих (это не я сказал. Эти цифры озвучил наш ВсенародноИзбранный), лишь бы наши абхазские братья не перебежали бы в НАТО.