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К чему могут привести массовые протесты в Абхазии?

К чему могут привести массовые протесты в Абхазии?

Как и следовало ожидать, попытка Москвы заставить Абхазию выполнять взятые ею же самой обязательства перед Россией, привела к дальнейшему серьезному обострению общественно-политической обстановки в этой маленькой, но горячей «мандариновой республике».

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Бездельники и дармоеды! Всё в разрухе и развале, а эти &quot;свободные граждане&quot; вместо работ по восстановлению митингуют и организуют протесты, одновременно разворовывая российскую помощь!
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
«К чему могут привести массовые протесты в Абхазии?» - к тому, что Россия, щедрая душа, увеличит финансирование этого сброда. Плевать на то, что в самой России 20 000 000 нищих (это не я сказал. Эти цифры озвучил наш ВсенародноИзбранный), лишь бы наши абхазские братья не перебежали бы в НАТО.
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1 час.

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