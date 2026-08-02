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FiNE NEWS

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В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования

2 августа в Одессе произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия. Мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), который является украинским аналогом военкомата.

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