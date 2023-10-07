В США нашли 115 разлагающихся человеческих тел

Полиция небольшого городка Пенроуз (штат Колорадо) проводит расследование работы «зеленого» похоронного бюро после ужасающей находки – в помещении площадью около 230 квадратных метров были обнаружены разлагающиеся останки 115 умерших, передает Fox News.
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