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В США нашли 115 разлагающихся человеческих тел

В США нашли 115 разлагающихся человеческих тел

Полиция небольшого городка Пенроуз (штат Колорадо) проводит расследование работы «зеленого» похоронного бюро после ужасающей находки – в помещении площадью около 230 квадратных метров были обнаружены разлагающиеся останки 115 умерших, передает Fox News.

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