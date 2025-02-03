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Руководитель Civilization 7 изменил механику дипломатии после унижения в сетевом ...

Руководитель Civilization 7 изменил механику дипломатии после унижения в сетевом ...

Руководитель Civilization 7 изменил механику дипломатии после унижения в сетевом матчеFiraxis решила основательно переработать систему дипломатии в Civilization 7, но некоторые изменения были внесены не из-за холодного расчёта дизайнеров, а в результате одного показательного сетевого матча.

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