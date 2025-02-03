Руководитель Civilization 7 изменил механику дипломатии после унижения в сетевом матчеFiraxis решила основательно переработать систему дипломатии в Civilization 7, но некоторые изменения были внесены не из-за холодного расчёта дизайнеров, а в результате одного показательного сетевого матча.