Суд не стал отменять штрафы Кацу* и Варламову**

Мосгорсуд не стал освобождать от административной ответственности Максима Каца* и Илью Варламова**.В судебной инстанции 27 июня рассматривались апелляции Каца и Варламова на штрафы, которые были назначены им еще в прошлом году, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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