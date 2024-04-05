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Мужчина насобирал кучу коряг в лесу… Трудно поверить, что из них получается такая красота!

Всегда восхищалась людьми, которые видят в обычных вещах, даже немного безобразных, прекрасное. Столько раз гуляла по лесу, видела уйму коряг, пней, колод, но ни разу не подумала, что из них можно сделать просто потрясающую садовую мебель и элементы декора.

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