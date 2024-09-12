В США не подтвердили встречу Байдена и Зеленского на полях ГА ООН

Администрация США пока не может подтвердить возможность встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
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