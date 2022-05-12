«Могу себе это позволить, потому что мне платят больше, чем остальным». Нейт Диаз выложил фотографию, где он помочился на территории штаб-квартиры UFC

Боец UFC Нейт Диаз выложил фотографию, на которой видно, как он сходил в туалет на территории UFC Performance Institute.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх