Какие мышцы можно и нужно тренировать в один день: программа для создания тела мечты

Самые эффективные варианты занятий для любого уровня подготовки. Если вы уже достигли определенной физической формы и хотите распределить занятия по группам мышц, то стоит разобраться, что именно можно и нужно прорабатывать вместе.
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