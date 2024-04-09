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Какие мышцы можно и нужно тренировать в один день: программа для создания тела мечты

Самые эффективные варианты занятий для любого уровня подготовки. Если вы уже достигли определенной физической формы и хотите распределить занятия по группам мышц, то стоит разобраться, что именно можно и нужно прорабатывать вместе.

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