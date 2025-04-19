В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о переговорах по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отбросить угрозы отстраниться от переговорного процесса по Украине и привел в пример пословицу: "взялся за гуж – не говори, что не дюж".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии