«Квест-игры и концертная программа»: в Казани пройдет Центральный субботник осени

В казанском ж/м Юдино на территории озера Изумрудное пройдет Центральный субботник этой осени. Его проведут 21 сентября в рамках Всероссийского субботника «Зеленая России» и акции «Вода России» национального проекта «Экология».
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