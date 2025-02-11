Вниманию родителей учащихся детской школы искусств! ❗️❗️❗️ 10 февраля в 11.30 из раздевалки ДШИ ( РДК " Победа" 1 этаж) девочка ошибочно ушла не в своей куртке черного цвета, оставив на вешалке свою.