Вниманию родителей учащихся детской школы искусств! ❗️❗️❗️ 10 февраля в 11.30 из раздевалки ДШИ ( РДК " Победа" 1 этаж) девочка ошибочно ушла не в своей куртке черного цвета, оставив на вешалке свою.
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Вниманию родителей учащихся детской школы искусств! ❗️❗️❗️ 10 февраля в 11.30 из раздевалки ДШИ ( РДК " Победа" 1 этаж) девочка ошибочно ушла не в своей куртке черного цвета, оставив на вешалке свою.