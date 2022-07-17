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Рустемов и Гридин перешли в «Жетысу»

Рустемов и Гридин перешли в «Жетысу»

«Жетысу» подписал Сергея Гридина и Ерболата Рустемова. Нападающий вернулся в футбол в 2022 году, подписав контракт с алматинским «Жас-Сункаром», где провел 8 матчей и забил 6 голов во Второй лиге Казахстана.

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