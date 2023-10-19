Гинеколог Волкова посоветовала наладить питание при сбоях в менструальном цикле после 40 лет

Сбои в менструальном цикле у женщин старше 40 лет могут указывать на серьезные проблемы. К таковым относится, например, истощение яичников, рассказала гинеколог Екатерина Волкова в беседе с «ФедералПресс».
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