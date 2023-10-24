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Мировое обозрение

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Власти США выделили 31 инновационный хаб в регионах страны, который получит субсидии на развитие

Власти США выделили 31 инновационный хаб в регионах страны, который получит субсидии на развитие

Так называемый «Закон о чипах» США подразумевает выделение государственных субсидий не только на строительство предприятий по выпуску полупроводниковой продукции, но и на стимулирование разработок в различных отраслях.

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