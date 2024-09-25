Водителей хотят штрафовать за курение электронок за рулем, пишут СМИ. Также под запрет может попасть использование телефона при управлении транспортным средством.
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Водителей хотят штрафовать за курение электронок за рулем, пишут СМИ. Также под запрет может попасть использование телефона при управлении транспортным средством.