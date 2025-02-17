Режимы производительности в сетевом тесте Elden Ring Nightreign – что выбрать?FromSoftware протестировала Elden Ring: Nightreign на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, предложив два режима графики: “Качество” и “Производительность”.
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