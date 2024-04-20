Кардиолог Саламатина назвала неопасным отказ от употребления соли

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина выразила мнение, что отказ от употребления соли не опасен.
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