Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Крыму задержали мужчину за передачу ВСУ данных об оборонительных сооружениях

В Крыму задержали мужчину за передачу ВСУ данных об оборонительных сооружениях

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Севастополе по подозрению в государственной измене россиянина, который передал украинской стороне информацию об оборонительных укреплениях Крыма.

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