МВД России подготовлен проект приказа, связанного с порядком передачи выбракованных служебных животных новым владельцам

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/) размещён проект приказа МВД России «Об утверждении Инструкции о порядке передачи на возмездной или безвозмездной основе выбракованных служебных животных, находящихся в оперативном управлении органов внутренних дел Российской Федерации, новым владельцам».
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