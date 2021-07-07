Происшествия

5 подписчиков

МВД России подготовлен проект приказа, связанного с порядком передачи выбракованных служебных животных новым владельцам

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (https://regulation.gov.ru/) размещён проект приказа МВД России «Об утверждении Инструкции о порядке передачи на возмездной или безвозмездной основе выбракованных служебных животных, находящихся в оперативном управлении органов внутренних дел Российской Федерации, новым владельцам».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх