Бойцы "Центра" передали детям ДНР школьный альбом, найденный под завалами в Авдеевке

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Воспитанники Донецкого реабилитационного центра для детей с особенностями развития получили ко Дню знаний от военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" и жителей Поволжья школьные принадлежности и подарки, а также реликвию - школьный альбом, найденный под завалами школы в Авдеевке.