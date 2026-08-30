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ТАСС

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Бойцы "Центра" передали детям ДНР школьный альбом, найденный под завалами в Авдеевке

Бойцы "Центра" передали детям ДНР школьный альбом, найденный под завалами в Авдеевке

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Воспитанники Донецкого реабилитационного центра для детей с особенностями развития получили ко Дню знаний от военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" и жителей Поволжья школьные принадлежности и подарки, а также реликвию - школьный альбом, найденный под завалами школы в Авдеевке.

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