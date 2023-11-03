Врач Звонков рассказал, когда опасны мушки перед глазами

Некоторые люди сталкиваются с появлением темных точек перед глазами или мелькающих мушек. В интервью «Радио 1» врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, в каких случаях это происходит и стоит ли опасаться появления таких мушек.
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