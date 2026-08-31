The Resident's Chris Harrell Dedication, Explained

The Season 6 premiere of "The Resident" was dedicated to a man called Chris Harrell, but nobody by that name ever appeared in the credits of the medical drama.
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