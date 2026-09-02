Сила в правде
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Сила в правде

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Киев потерял тихие часы: почему ракеты и дроны теперь летят не волнами, а почти без пауз

Киев потерял тихие часы: почему ракеты и дроны теперь летят не волнами, а почти без пауз

Неделю тревога в Киеве звучит десятки раз за сутки. Пауз почти нет: дроны, «Калибры» и баллистика идут пакетами с разных направлений.

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