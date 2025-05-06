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В пяти муниципалитетах Архангельской области модернизируют объекты водоснабжения

В пяти муниципалитетах Архангельской области модернизируют объекты водоснабжения

В Поморье продолжаются работы по модеренизации сетей водоснабжения и водоотведения. Заключены контракты еще по пяти объектамВ Архангельской области, начиная с 2025 года, работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения и водоотведения ведутся по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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