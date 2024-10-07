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Врачей Росгвардии поблагодарили участники СВО

Врачей Росгвардии поблагодарили участники СВО

7 октября – Международный день врача. Росгвардейцы, записали в адрес врачей видеопоздравление с благодарностью за доброту, чуткое отношение и внимание, проявленные к ним на всех этапах лечения и реабилитации.

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