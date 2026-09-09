Признание прокурора: экономические преступления в России выросли в 2,6 раза

Андрей Бунич: Боюсь, что статистика может быть использована для репрессий против бизнеса Игорь Землянский На фото: генеральный прокурор РФ Александр Гуцан (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Бунич При обсуждении на ВЭФ перспектив Дальнего Востока на благо общества генеральный прокурор Александр Гуцан озвучил цифры, от которых у любого инвестора похолодеет внутри.
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