Народные приметы на неделю после Пасхи должен знать каждый Анна ФедороваПосле Пасхальных торжеств наступает Светлая седмица, период непрерывных радостей и духовного воссияния, посвященный триумфу Воскресения Христа.
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