Сейчас! В Новороссийске организован мемориал, где можно почтить память погибших

Здесь можно возложить цветы и зажечь свечи, сюда будут приносить игрушки, как это уже принято после гибели детей.
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