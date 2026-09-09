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ВК Пресс

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Сейчас! В Новороссийске организован мемориал, где можно почтить память погибших

Сейчас! В Новороссийске организован мемориал, где можно почтить память погибших

Здесь можно возложить цветы и зажечь свечи, сюда будут приносить игрушки, как это уже принято после гибели детей.

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