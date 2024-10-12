В Петербурге состоится мировая премьера оперетты «Ночь в Венеции»

Это будет инновационное представление, говорят создатели В Александринском театре Петербурга пройдет премьера оперетты «Ночь в Венеции» с цифровым видеорядом, сообщил ТАСС художественный руководитель проекта Ханс-Йоахим Фрай.
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