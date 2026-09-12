Почему на АЗС есть дизель, а с бензином проблемы, если их делают из одной нефти? Простыми словами

На отечественном топливном рынке сложилась парадоксальная ситуация: дизельное топливо есть практически на всех заправках, а с бензином - независимо от октанового числа - возникают перебои.
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