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Регионы России

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Несколько взрывов прогремели в городе Сирик на юге Ирана

Несколько взрывов прогремели в городе Сирик на юге Ирана

Несколько взрывов были зафиксированы в ночное время 14 сентября в городе Сирик, расположенном на юге Ирана, на побережье Оманского залива.

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