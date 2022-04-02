Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Удивляюсь способности работников ПФР  создать шумиху о якобы громадных расходах на дополнительные выплаты, которые по...Важную доплату в ...
  • Ольга Езерская
    Я родился в Приморском крае. Чтобы попасть туда завтра, мне надо год не есть.Приморский край и...
  • Александр
    Короче как всегда .Идёт делёжка на чёрных , белых, полосатых и в крапинку.По 17 тысяч рубле...

Юнармейцы Ростовской области расписали пряники для российских военнослужащих выполняющих задачи в ходе СВО

Юнармейцы Ростовской области расписали пряники для российских военнослужащих выполняющих задачи в ходе СВО

Юнармейцы узнали, как приготовить тесто, выпечь и создать красивые и вкусные пряники, а также сделали сахарную глазурь и глазировали лакомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх