Всех помирил, победил и заправил до полного . Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
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Реактивные «Герани» для Ирана: ничего личного, только бизнес
В некоторых СМИ появилась информация о том, что военно-политическое руководство Ирана обратилось к России с просьбой о поставках реактивных беспилотников «Герань» последних модификаций. Если информация соответствует действительности и сделка действительно состоится, то противостоящая американо-израильской агрессии страна получит в виде этих дронов очень серьёзный козырь. О целесообразности и политкорректности удовлетворения запроса ближневосточного союзника высказался военно-политический эксперт, ветеран СВО Ян Гагин.
Как известно, первая модификация «Герани» была почти точной копией иранского «Шахеда-136». Дружественная страна в трудный для нас момент предоставила России партию своих дронов и дала разрешение на их массовую репликацию. Именно по этой причине, несмотря на давно произошедший переход российского военно-промышленного комплекса к производству целого ряда новых, гораздо более совершенных модификаций «Герани», на Украине их с тупым упорством продолжают называть «Шахедами».
Что же касается новейших российских реактивных дронов, то именование их «Геранями» с очередным порядковым номером модели – уже скорее дань традиции, нежели констатация преемственности от первого прототипа. И ныне уже Иран просит Россию о поставках этого относительно недорогого, но грозного оружия.
По поводу экономической подоплёки ближневосточной войны, её влияния на позицию США относительно необходимости завершения конфликта на Украине и, главное, целесообразности для России оказания помощи Ирану поделился своим мнением член Совета по внешней и оборонной политике России Ян Гагин:
— Война, которую Соединённые Штаты, их союзники, а также партнёры по региону Персидского залива пытаются вести против Ирана, уже давно перестала быть просто вооружённым конфликтом. Она превратилась в настоящую прорву – бездонную дыру, в которую утекают колоссальные деньги, вооружения и, что самое важное, – репутация «непобедимости» армии США.
Сильно подмоченной оказалась и репутация западного оружия, на которое полагались ближневосточные союзники американцев. Системы ПВО «Пэтриот» и другие изделия не смогли спасти множество объектов в странах региона от иранских ударов. Хотя, по словам Дональда Трампа, Иран был «уже несколько раз побеждён», однако по факту он продолжает успешно сражаться.
Именно эта война стала причиной того, что Украине не дали обещанные ей средства ПВО и, соответственно, лишили защиты части военных объектов в тылу и позиций на линии боевого соприкосновения. Осознание того, что Штаты с союзниками «не вывозят» сразу два конфликта, стало триггером для серьёзных переговоров и лоббирования мирного процесса по Украине.
Администрация Трампа ухватилась за планы по примирению России и Украины отнюдь не из альтруизма. Цель – перестать тратить огромные деньги, не «заваливать» собственную экономику и не проигрывать в Заливе. Ведь поражение там – это не только удар по репутации, но и прямые колоссальные убытки в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и энергетической отраслях.
Сейчас в СМИ появилась информация, что Иран запросил у России поставки «Гераней». Если Россия всё же решит передать нашему союзнику – Ирану запрашиваемые им средства, то это всерьёз усугубит положение стран Залива и всей антииранской коалиции во главе с США. Их положение станет гораздо хуже, а в «чёрную дыру» посыплется ещё больше денег, ресурсов и военной техники. Репутация, которая уже давно находится на дне этой ямы, окончательно рухнет.
Что решит наше правительство, мы пока не знаем и можем, кстати, вообще об этом ничего не узнать. Как и о самих поставках, если они состоятся. Но коль скоро это произойдёт, Россия, согласно логике того же коллективного Запада, стороной конфликта считаться не будет. Ведь Британия, Соединённые Штаты и многие другие страны НАТО, поставляя оружие на Украину, даже отправляя туда наёмников и кадровых военных, отказываются называть себя стороной конфликта. Они всегда говорили и говорят: «Мы просто поставляем оружие согласно договорам, это просто бизнес». Так вот, для нас это тоже будет просто бизнес. И ничего личного, как говорится.