На Оби провели взрывные работы во избежание ледяных заторов

Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов Военные инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России во избежание ледяных заторов провели взрывные работы на Оби, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
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