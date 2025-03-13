На Оби провели взрывные работы во избежание ледяных заторов

Инженеры РВСН провели взрывные работы на Оби во избежание ледяных заторов Военные инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России во избежание ледяных заторов провели взрывные работы на Оби, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.