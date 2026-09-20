ЦОН Смоленской области посетила Татьяна Каширина

Ещё одной гостьей Центра общественного наблюдения за выборами в Смоленской области стала Татьяна Каширина — заместитель председателя регионального отделения «Ассамблеи народов России».
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