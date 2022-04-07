Хамзат Чимаев: «Размажу Усмана и Эдвардса за один вечер»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев уверен в своей победе над чемпионом дивизиона Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

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