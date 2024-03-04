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Добрый Мир

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"Сушка" и "Рафаль" внезапно вновь вместе поучаствовали в тендере, и опять российский истребитель одерживает уверенную победу

"Сушка" и "Рафаль" внезапно вновь вместе поучаствовали в тендере, и опять российский истребитель одерживает уверенную победу

Тот редкий случай, когда "Рафаль Дассо" и Су-30МК находятся в одном строю. В составе индийских ВВС.

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