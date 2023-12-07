В зоне СВО на Украине в ходе боя погиб мобилизованный военнослужащий из Ростовской области

Всего несколько дней военный не дожил до своего 23-летия.Стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции геройски в жестоком бою погиб 22-летний мобилизованный военнослужащий из Ростовской области.
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