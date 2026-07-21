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Евгений Богачев о том, что в сентябре ФИБА может вернуть российские команды: «Тогда можно будет еще укрепить состав. Нам иностранного игрока на позицию центрового не хватает»

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассчитывает, что ФИБА скоро допустит российские команды к соревнованиям.

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