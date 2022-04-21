«Реал» предложил Асенсио новый 4-летний контракт на 7 млн евро в год

«Реал» хочет сохранить хавбека Марко Асенсио, который через год может стать свободным агентом. Мадридский клуб предложил 26-летнему испанцу новое соглашение до 2026 года с зарплатой 7 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.
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