Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яковлев
    Зачем мне знать о чём трепется этот болтун ?«Меня это пугает»...
  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...

«Реал» предложил Асенсио новый 4-летний контракт на 7 млн евро в год

«Реал» хочет сохранить хавбека Марко Асенсио, который через год может стать свободным агентом. Мадридский клуб предложил 26-летнему испанцу новое соглашение до 2026 года с зарплатой 7 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх