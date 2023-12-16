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«Здоровое-питание»: Врачи рекомендуют употреблять субпродукты для хорошей крови

«Здоровое-питание»: Врачи рекомендуют употреблять субпродукты для хорошей крови

Медики напоминают о важности разнообразия продуктов в рационе. Одними из таких являются субпродукты. В меню нужно учесть не только красное мясо и птицу, но и продукты, которые часто забывают, сообщает здоровое-питание.

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