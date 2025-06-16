300-мм KN-09 из КНДР является одной из опаснейших реактивных систем в мире

Военная промышленность КНДР выпускает различные модели реактивных систем залпового огня. Можно вспомнить 107-мм Type 75, являющейся клоном китайской Type 63, 122-мм BM-11, ставших версией советского БМ-21 "Град", 240-мм М-1991, а также 300-мм KN-09.
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