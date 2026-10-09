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Тульские новости

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«Арсенал» и «Спартак» сыграли первый тайм вничью

«Арсенал» и «Спартак» сыграли первый тайм вничью

К 23-й минуте «Арсенал» выигрывал у «Спартака» 2:0, но гости быстро сравняли счёт, и первый тайм завершился со счётом 2:2.

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